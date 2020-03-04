Yunanlılar tarafından vurulan göçmen yaşadıklarını anlattı

Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısının arasındaki bölgede bulunan göçmenlere Yunanistan polis ve sınır birliklerince ses, sis, gaz bombaları atıldı, plastik mermi ve gerçek mermiler kullanılarak ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 3'ü ayağından, 1'i kasık bölgesinden, 1'i kafasından ve 1'i de göğüs bölgesine isabet eden gerçek mermi sonucu toplam 6 erkek göçmen yaralandı. Yaralı göçmenler ambulanslarla Edirne'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen göğüs bölgesinden yaralanan göçmen hayatını kaybetti.

"Yunanistan polisleri ateş açtı"

Hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu olan diğer göçmenler, yaşananları anlattı. Suriyeli olduğunu söyleyen göçmen, Yunanistan polisi tarafından göçmen topluluğuna ateş edildiğini söyledi. Göçmen, sağ bacağına isabet eden merminin bacağının önünden girip arka kısmından çıktığını gösterdi. Topuk kısmından ve kolundan vurulan diğer göçmenler de yaralanan bölgelerini kameraya gösterdi.

Pazarkule'de Yunanistan güvenlik güçlerince göçmenlere saldırılar zaman zaman devam ediyor.

Şener Urfa

