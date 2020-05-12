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Yunanlılar yine ölüme terk etti

Yunanlılar yine ölüme terk etti
Yunanlılar yine ölüme terk etti

İzmir’de Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 53 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

9 Mayıs 2020 tarihinde saat 07.39'da, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 2 adet can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil güvenlik ekipleri, kurtarma operasyonu için düğmeye bastı.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 2 adet can salı içerisindeki 31 Kongo, 13 Afganistan, 6 Gambiya, 1 Angola, 1 Mali ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.
17'si çocuk olan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ali Gözeten
 

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