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Yunanlıların ölüme terk ettiği 10'u çocuk 24 göçmen kurtarıldı

Yunanlıların ölüme terk ettiği 10'u çocuk 24 göçmen kurtarıldı
Yunanlıların ölüme terk ettiği 10'u çocuk 24 göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 24 düzensiz göçmenin yardım çağrısına Türk Sahil Güvenlik’i cevap verdi. 24 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik'i tarafından kurtarıldı.

Türk Sahil Güvenlik, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu botu tespit etti. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu botu kurtarmak için harekete geçen ekipler, botun yanına yanaşarak göçmenleri tahliye etti. Lastik bot içerisindeki 13 erkek, 1 kadın, 10 çocuk olmak üzere 15 Afganistan, 7 Kongo, 1 Orta Afrika ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Emrah Elmas
 

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