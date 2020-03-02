İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri sahil güvenlik kurtardı
Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Türkiye'den deniz yoluyla Yunanistan'a göçmek isteyen mülteciler Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ölüme terk edildi. Orta hatta botları sürüklenen ve Yunan ekiplerince botlarının benzin hortumları kesilen Afganistan uyruklu 35 mülteciyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Afgan aile Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin adeta kendilerini ölüme terk ettiğini açıkladı.

Yunanlıların ölüme terk ettiği göçmenleri sahil güvenlik kurtardı - Tıkla İzle

Savaş nedeniyle kendi memleketinde iş bulamayan Afganistan uyruklu ailenin fertleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İHA ekibine konuştuktan sonra botlarla Midilli Adası'na hareket etti.

Deniz yolu ile Yunanistan'a geçmek üzere denize açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdiklerinde, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından orta hatta sürüklendi. Göçmenlerin botlarının benzin hortumları kesilerek hareket etmelerine engel olundu. Göçmenlerin imdadına yine Türkiye yetişti.

Yunan askerlerinin kendilerine çok kötü davrandığını belirten Afgan mülteci, "Bizi ölüme terk ettiler. Denizin ortasına geldiğimizde bizim botumuzun benzinini aldılar ve bize küfür ettiler. 'Bizi kurtarın' dedik ama yardım etmediler. Denizin ortasında kaldık. Türk askerinden Allah razı olsun. Bizi gelip denizin ortasından kurtararak çıkardılar" diye konuştu.

Fatih Çapkın - Hakan Gönül

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.