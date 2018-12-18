Yunus Akgün, A Takım'daki ilk golünü attı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sezon başından beri A Takım'da oynattığı genç futbolcu Yunus Akgün, kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Keçiörengücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçının 65. dakikasında rakip fileleri havalandıran Yunus, A Takım'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Terim alt yapıdan yetişen 18 yaşındaki futbolcuya bu sezon 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Süper Lig, 1 TFF Süper Kupa ve 2 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçta görev verdi. Yunus ayrıca Alanya ve ilk Keçiörengücü maçlarında da 1'er asist yapmıştı.

Yunus Akgün 11 başladığı mücadelede 85 dakika sahada kaldı ve yerini Malik Karaahmet'e bıraktı.

Oğuzhan Ort