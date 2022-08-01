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Yunus Bahadır, 3 yıllığına Alanyaspor'da

Yunus Bahadır, 3 yıllığına Alanyaspor'da
Yunus Bahadır, 3 yıllığına Alanyaspor'da

Alanyaspor, geçen sezon Hollanda 1. Lig ekiplerinden PSV Eindhoven'ın U21 takımında forma giyen sağ bek Yunus Bahadır ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yunus Bahadır, 3 yıllığına Alanyaspor'da - Tıkla İzle

Alanyaspor, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda 19 yaşındaki futbolcu Yunus Bahadır'ı kadrosuna kattı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bugün de Yunus Bahadır kardeşimizi sağ bek olarak transfer ettik. Kendisinden beklentimiz yüksek, yeteneklerinin olduğunu ve gelişime açık bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Mevcut yeteneklerinin üzerine daha da koyarak ülke futbolumuza ve takımımıza daha faydalı olacağına inanıyoruz. Hem Alanyaspor'umuza hem de kendisine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yeşil-turunculu ekibe geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Yunus ise, “Buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Kapıdan girdiğim ilk andan beri muhteşem bir ortam beni karşıladı. Kulüp yönetimi ve çalışanlar çok iyi. Önümde çok güzel bir fırsat var ve kendime güveniyorum. Alanyaspor için elimden gelenin en iyisini yapıp başkanımızın da söylediği gibi hem takıma hem de ileride kendi kariyerim adına milli takımda yer almak istiyorum” diye konuştu.

Fadıl Kösedağ

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