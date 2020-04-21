Yunus ekiplerinden duygulandıran davranış

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evinin balkonunu süslemek isteyen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Hayatican Tınaz'ın maddi durumunun kötü olduğunu bilen başka bir öğrencinin velisi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine Tınaz'ın Taşyaka Mahallesi'ndeki evine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timi, kendi aralarında topladıkları parayla aldıkları eşyalarla balkonu süsledi.

Evde internet de olmadığını öğrenen polis ekipleri, balkonda şiir okuyan Tınaz'ın videosunu kaydedip sınıf öğretmenine yolladı.

Tınaz ise kendisine yardım eden polis ekiplerine teşekkür etti.

Murat Yalçın