Yunus Emre Başar: 'Madalyamı ülkeme bayram hediyesi olarak armağan ediyorum'

Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 77 kiloda milli güreşçi Yunus Emre Başar, bronz madalya müsabakasında Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i 8-0 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Şampiyonaya şampiyonluk hayali geldiğini belirten Başar, "Her zaman hedefimiz şampiyon olmak. Küçük bir aksilik yaşadım. İnşallah bunun telafisini Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alarak düzelteceğiz. Aldığım bronz madalyamı ülkeme bayram hediyesi olarak armağan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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