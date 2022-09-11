Yunus Emre Başar'dan Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası ikinci gününde grekoromen stil 77 kiloda Yunus Emre Başar, bronz madalya maçında 2012 Londra Olimpiyat Oyunları şampiyonu Hyeon-woo Kim ile karşılaştı. Rakibini 4-1 yenen Başar, dünya üçüncüsü oldu.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yunus Emre Başar, "Çok mutluyum. Buraya gelirken hedefimiz altın madalyaydı. Çünkü iki senedir Avrupa Şampiyonası'nı finalde kaybediyorum. Dünya Şampiyonası'na gelirken altın madalya almayı çok istedim. Hatta kamp boyunca her gece bu anı bekledim, sizlerle röportaj vermeyi. Talihsizlikler, sakatlıklar yaşadım. Yine de yılmadık. Tüm teknik ekip, Türkiye Güreş Federasyonu başkanımız, herkes destekçimiz oldu. Bu aldığım madalya Türkiyeme armağan olsun. Memleketim Sakarya'ya, Sapanca'ya armağan olsun. Beni destekleyen, dua eden herkesten Allah razı olsun. Herkese teşekkür ederim. İBB Kulüp başkanlarıma, milli takım teknik heyetine, özellikle Cenk İldem hocama teşekkür ederim" diye konuştu.

Oğuzhan Ort

