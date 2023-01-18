Yunus Emre Çift, gözüne Premier Lig'i kestirdi

Süper Lig yolunda mücadele eden Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da 19 yaşındaki Yunus Emre Çift, savunmadaki performansı ile dikkat çekiyor. 2 yıldır düzenli olarak A takımda süre alan ve alt yaş milli takım formalarını da giyen Çift, yurt içi ve dışından birçok takım tarafından da izleniyor. Bu sezon Samsunspor'un başarısı için elinden geleni yaptığını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Yunus Emre, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde İngiltere Premier Lig'de top koşturmak istediğini ifade etti.

“Tüm takım Samsunlu gibi mücadele ediyor”

Samsunspor'da herkesin Samsunlu gibi yürekten mücadele verdiğini aktaran Yunus Emre Çift, “İlk haftalarda forma şansı bulamıyordum ama hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadım. Hüseyin Eroğlu'nun gelişi ile bir şans doğdu. Elimden gelenin en iyisini yaptım. İyi çalışıyorum, takım olarak da iyi gidiyoruz. Tüm takım Samsunlu gibi mücadele ediyoruz. Bu beni de olumlu etkiliyor ve daha da hırslanıyorum. Aile ortamımız performansımı yükseltiyor” dedi.

“3'lü savunma oynamayı genç yaşta öğrenmek benim için avantaj”

Stoper için çok genç bir yaşa sahip olmasına rağmen birçok formasyonda tecrübe edindiğini belirten Çift, “Futbol hayatında birden fazla sistemde oynamayı bilmek çok önemli. Dünyadaki birçok takım 3'lü savunma oynuyor. 3'lü savunmanın da benim performansımın artmasında etkili olduğunu düşünüyorum. 4'lü savunmada da 3'lü savunmada da kendimi iyi hissediyorum. Dünya sistemi 3'lü savunmada ilerlediği için genç yaşta bu sitemi öğrenmek benim açımdan çok iyi oldu. Tam olarak Van Djik'i örnek alıyorum. Birçok dünya çapındaki stoperi de takip ediyorum. Birlikte oynadığım Alim Öztürk'ün de ayakları çok iyi. Onlardan da çok şeyler öğreniyorum” diye konuştu.

“Premier Lig'e transfer olmak istiyorum”

En büyük hedeflerinden birinin Premier Lig'e transfer olmak olduğunu sözlerine ekleyen başarılı savunmacı, “Sezona maç maç bakıyoruz. İlk olarak Eyüpspor maçını düşünüyoruz. Ondan sonra da yolun sonu şampiyonluk olacak. A Milli Takım hedefim her zaman var. Yurt dışında da iyi takımlarda oynamak istiyorum. Bence en iyi seviyede futbolun oynandığı lig; İngiltere Premier Lig. Oraya transfer olursam benim için en iyisi olur” şeklinde konuştu.

Yunus Emre Çift, U19 ve U21'de milli takım formasını 3 kez giyerken, Samsunspor'da da 2 sezonda 51 maça çıkıp, 3 defa gol sevinci yaşadı.

Erdi Demir

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