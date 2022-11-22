Yunus Emre Enstitüsü'nden 'Barışın Şehri Afrin' Sergisi

Afrin Yunus Emre Enstitüsü, Suriye Güvenli Bölge'de yaşayan halkın rahatlığı için çeşitli projeler düzenlemeye devam ediyor. Program çerçevesinde Afrin Yunus Emre Enstitüsü tarafından “Barışın Şehri Afrin” adlı resim ve hat sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide, ressam ve hattat Gassan Süleyman'ın eğitmenliğinde Eşria Merkezi ve Afrin Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı eserler görücüye çıktı. Afrin halkının yoğun ilgi gösterdiği sergiye, ayrıca Afrin'de çalışmalarını yürüten Türk kurumlar ve yerel kurumlardan da çok sayıda temsilci katıldı.

Programda konuşma yapan Prof. Dr. Enver Talipoğlu, Yunus Emre Enstitüsü'nün dünyadaki birçok merkezini ziyaret ettiğini ve Afrin'deki bu çalışmaları görünce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü bir kez daha anladığını ifade etti. Öğrencilerin başarılarına da değinen Talipoğlu, çalışmaları ve azimlerinden dolayı bölgede bulunan öğrencileri tebrik ettiğini vurguladı. Yunus Emre Enstitüsü Suriye Güvenli Bölge Koordinatörü Fikret Çıtak ise “Kadim medeniyetimizin en önemli merkezlerinden biri olan Afrin'de, Suriye'nin en güzide ressam ve hat hocası ile birlikte bir sergi açtığımız için çok bahtiyarız” dedikten sonra barış ve sevgi dolu bir Suriye için durmadan çalıştıklarını da belirtti.

Sergiye, Uluslararası Pediatri Birliği Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üyeleri Prof. Dr. Koray Boduroğlu ve Prof. Dr. Orhan Derman, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üyeleri İbrahim Hirfanoğlu ve Prof. Dr. İlyas Okur, Hacettepe Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Selman Kesici katıldı.

Suriye Güvenli Bölge'de yoğun insani diplomasi

Uluslararası Pediatri Birliği Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve beraberinde profesörlerin de bulunduğu heyet tarafından Suriye Güvenli Bölge'de faaliyetlerini yürüten Azez Yunus Emre Enstitüsü'ne de ziyaret gerçekleştirildi. Program çerçevesinde, Suriye Güvenli Bölge'deki pediatri çalışmaları, bölgede yapılan pediatrik çalışmaların bilimsel ve tıbbi olarak değerlendirilmesi ile pediatri alanındaki çalışmaları artırmaya yönelik hususlar ele alındı. Heyet tarafından Azez Yerel Meclisi, Azez'de bulunan Özgür Halep Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı Vatan Hastanesi de ziyaret edildi. Türk hekimlerinin de görev yaptığı hastanede, doktorlarla pediatri çalışmalarına ilişkin istişare, gözlem, tanı ve tespit yapıldı. Programın son gününde heyet, Çobanbey Tıp Fakültesi ve El-Bab Yunus Emre Enstitüsü'nü de ziyaret etti. Fakültede hizmet veren Türk hekimlerle özellikle çocuk sağlığına dair neler yapılabileceği hususunda görüşmelerde bulunuldu.

Büşra Çalan



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