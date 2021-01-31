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Yunus Mallı, resmen Trabzon'da

Yunus Mallı, resmen Trabzon'da
Yunus Mallı, resmen Trabzon'da

Trabzonspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Mallı'yı resmen kadrosuna kattı. Bordo-mavili kulübün milli oyuncuya ödeyeceği ücret de belli oldu.

Karadeniz ekibinin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şöyle:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 4.465.000 TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 8.930.000 TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezonu için 8.930.000 TL garanti ücret,
Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 13.395.000 TL garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranı uygulanarak ödeme yapılacaktır.
Ayrıca, futbolcuya, 3 (Üç) taksit halinde toplam 11.162.500.-TL imza ücreti ödenecektir.
Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin \%20'si, futbolcuya ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin \%5'i ödenecektir."

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