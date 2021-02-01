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Yunus Mallı, Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı

Yunus Mallı, Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
Yunus Mallı, Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına moralli başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana Beşiktaş maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak katılmadı. Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı da yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkarken, hazırlıklar iki grup halinde başladı. Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından core çalışma, mobilizasyon çalışmaları, 5'e 2 çalışması ve şut çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla son buldu.

Gökmen Şahin

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