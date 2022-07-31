Yunus polisinden iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Yunus Timleri ilçe merkezinde 25-31 Temmuz tarihleri arasında şüphelendikleri şahıslara yönelik kontroller sırasında iki ayrı araçta yaptıkları aramada 2 gram farklı nitelikte ve öldürücü etkiye sahip uyuşturucu madde, 19 adet uyuşturucu hap ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. İki operasyonda yakalanan O.A, F.G, K.U, L.A, E.A, F.D, S.A, U.M.Ö, M.E, Y.K. ve F.D. isimli şüphelilere ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. Ekipler ayrıca B.H. ve B.D. isimli şüphelileri de gözaltına alarak, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk etti. Savcılığa sevk edilen 2 kişi, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABER Aracın koltuğunun altında 9 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi