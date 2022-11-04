Yunus timlerinin gösterisi nefes kesti

Yaptıkları gösteriyle göreve başlayan yunus timleri, motosikletin üstünde Türk bayrağı açarak ve selam vererek havaya kalktı. Ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Dün Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Taşkın Keleş'in katılımıyla Sarayiçi'nde gösteri sürüşü yapılmış ve tören düzenlenmişti. Bugün ise yine Sarayiçi'nde gösteri amacıyla motosikletleriyle hazır bulunan ekipler, yaptıkları sürüşle tam not aldı.

Etkinlikte bulunan motosikletli jandarma timleri de gösteri sürüşü yaptı.

Sarayiçi'ndeki gösterileriyle adeta nefes kesen ekipler, büyük alkış aldı. Düzenlenen etkinliğe Yunus Polis kıyafeti ile gelen Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, ekiplerin gösterilerinin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Kadroda çalışan polis memurlarından seçtikleri 8 erkek 4 kadın olmak üzere 12 polis memurunun çeşitli sınavlardan ve testlerden geçerek bu kursa katıldıklarını belirten Edirne İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, fiziksel ve psikolojik testlerden geçerek 5 haftalık kursa katılan ve başarıyla tamamlayan personelin başarılı birer yunus polisi olduğunu atardı.

Özlem Ceylan - Şener Urfa - Mehmet Basmacı

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