Yurdun büyük bölümü karın etkisinde. Yollar kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı...

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Hava sıcaklıkları sıfırın altına inmeye başlarken, doğudan batıya tüm yurtta kış kendini iyice hissettiriyor. Sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler de karla mücadele ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından Trakya üzerinden İstanbul'a giriş yapan kar yağışı, Anadolu yakasında yüksek kesimlerde başladı. Kar yağışı Çamlıca Tepesi'nde etkisini gösterdi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.

Uludağ'da yarıyılın son gününde tatilciler karın keyfini çıkarttı

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 11 derece soğukluğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, tatilinin son hafta sonunu, Uludağ'da kayak yaparak geçirmek istedi. Fakat şiddetli kar yağışı nedeniyle hazırlıksız gelenler için tatil çileye dönüştü. Uzun kuyrukların oluştu trafikte bazı araçlar adeta kayak yaptı. Uludağ'da kar kalınlığı meteorolojinin verilerine göre 83 santimetreye ulaştı.

Karda mahsur kalanları böyle kurtardılar

Bursa'nın İznik ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı araçlarıyla mahsur kalan sürücüleri vatandaşlar kurtardı. O anlar kameraya yansıdı. İznik'e bağlı Hacıosman, Candarlı, Sansarak, Elmalı ve Kırıntı mahallelerinde yoğun kar yağışından dolayı yollar trafiğe kapandı. Kar keyfini yaşamak isteyen 4 yabancı sürücü ise araçlarıyla mahsur kaldı. Mahalle sakinleri, mahsur kalanların araçlarını traktörleriyle çekerek kurtardı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Karla birlikte her şey buz tuttu

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava Adana'nın kuzey ilçelerinde de etkili oluyor. Tufanbeyli'de bir haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karın yanı sara hava sıcaklığı da eksi 7 dereceye düştü. Havanın aşırı soğumasıyla birlikte sokakta bulunan her şey buz tuttu. Sokakta bulunan bir motosikletin etrafının buz sarkıtlarıyla dolması dikkat çekti. Çatılardan sarkan buzlar da tehlike oluşturdu. Hava sıcaklığının hafta içi eksi 20'lere kadar düşmesinin beklendiği öğrenildi.

Kars beyaz gelinliğini giydi

Kars beyaz gelinliğini giydi. İl genelinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, kar yağışı ve tipiden dolayı 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta sabah erken saatlerde iş yerlerini açan vatandaşlar, dükkan önlerindeki karları temizledi. Sabaha kadar yağan kar araçları da karlar altında bıraktı. Kar yağışının Kars'a yakıştığını ifade eden vatandaşlar, “Kars'a kar yakışıyor. Kış turizmi açısından kar çok önemliydi. Beklenen kar sonunda yağdı. Bizim buralara fazla yağmur düşmediğinden kar çok önemli, karın yağması lazımdı. 3-4 gün yine kar yağışı görünüyor. Mutluyuz, gayet güzel” dedi. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Kars'ta tarihi Baltık mimarisi 150 yıllık binalarda beyazla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Tarihi binalar, Kars Kalesi ve Havariler Kilisesi görenleri mest etti. Öte yandan, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor. Kars'ta kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da eksi 10 derece olarak ölçülürken, Kars Çayı'nda yiyecek arayan yeşilbaş yaban ördekleri ise kameralara yansıdı.

Hakkari'de 59 köy ve 181 mezra yolu kapandı

Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 27 köy ve 68 mezra, Çukurca'da 8 köy ve 14 mezra, Derecik'te 3 köy ve 15 mezra, Şemdinli'de 18 köy ve 69 mezra ile Yüksekova ilçesinde de 3 köy ve 15 mezra olmak üzere 59 köy ve 181 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu. Kapalı köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Çukurca'da kar küreme ve tuzlama çalışması

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı. İlçede günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle biriken kar kütleri belediye ekipleri tarafından temizlenerek ilçe dışına çıkartılıyor. Yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Ensar Dündar, “İlçemizde yoğun kar yağışı beklendiğinden dolayı buzlanma, don ve yer yer tipi gibi olumsuzluklara karşı belediye ekiplerimiz kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Sürücülerimizden de özellikle dikkatli ve tedbirli olunmalarını istiyorum” dedi.

Gaziantep'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep için bu sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan uyarıların ardından Gaziantep'te 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini arttırdı. Kar yağışı sonrası yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek isteyen ekipler, ana yollar ile ara sokaklarda çalışma yaptı. Kar yağışı, Gaziantep'in tarihi noktalarından olan kale çevresinde ise kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Yüksekova kar altında

Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıklı yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Meteorolojinin sarı kodla uyarmasıyla ilçede dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve araçlar kar altında kaldı. Çatılardaki buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi bulurken, birçok yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Derecik'te Sibirya'yı aratmayan soğuklarda, elektrik direkleri buz tuttu

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Derecik'in Canlıkaya bölgesinde de etkili oluyor. Kar yağışının durmasıyla etkisini gösteren soğuk hava elektrik direklerinin buz tutmasına neden oluyor. Derecik'te etkili olan Sibirya soğukları ve kar yağışına rağmen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, vatandaşların mağdur olmamaları için meydana gelen arızaları gidermek üzere çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler, dondurucu soğuklara aldırmadan kara bata çıka arızaları gidermeye çalışıyor. Vatandaşlar ise zorlu şartlarda çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür etti. Ekipler, tüm zorluklara rağmen Derecik ilçesinin en yüksek rakımlı dağlarında dondurucu soğuklara rağmen çalışmalarına devam ediyor.

Besicilerin zorlu kış mesaisi başladı

1 milyon 400 bin hayvan sayısı ile Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Muş'taki besiciler, etkili olan kar yağışı ile birlikte hayvanlarını beslemek için çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor. Vatandaşlar, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Yukarı Yongalı köyünde hayvanlarını beslemek için zorlu bir mesai harcıyor. Günde iki kere hayvanlarına ot ve saman veren köylüler, zorlu kış şartlarında hayvanlarının bakımlarını ihmal etmiyorlar. Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı köyde ot ve samanları metrelerce sırtlarında taşıyan besiciler, burada hedik ile ezdikleri karların üzerine otları serpiştirerek hayvanlarını besliyor. Geçtiğimiz yıla göre 50 gün geç kar yağan köyde çiftçiler, ot ve samandan önemli miktarda da tasarruf etti.

Buzlanma nedeniyle otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yazıkonak beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan A.Y. yönetimindeki 23 ABP 966 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü A.Y. ile araçta bulunan Z.Y., M.Y ve S.Y yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Elazığ şehir merkezinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Belirli aralıklarla yağan kar yağışı sonrası Elazığlılar, gece geç saatlerde olmasına rağmen dondurucu havaya rağmen kendini dışarı attı. Çocuklar aileleriyle birlikte karın keyfini çıkarırken, sürücüler cadde ve sokaklarda araç kullanmakta zorlandı. Kar yağışı sonrası kent merkezinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Şanlıurfa'da karla mücadele gece boyu devam etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede kar yağışı nedeniyle kapanan yollarını gece geç saatlere kadar açmayı sürdürdü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla kar yağışının başladığı andan itibaren ilçelerdeki mesaisini sürdürüyor. Ekipler, bölgede araç filosuna yeni katılan iş makineleri yardımıyla yolları kardan temizledi. Ekipler, Haliliye ilçesi Göktepe -Derman - Gürpınar güzergahı, Karaköprü ilçesi Açıksu Yolu Kaşmerdağı güzergahı, Halfeti ilçesi Yeşilözen - Dutluca - Ozmuş - Bozok güzergahı, 14 kilometrelik Siverek ilçesi Karacadağ kayak merkezi güzergahı, 16 kilometrelik Viranşehir Eyüpnebi güzergâhı, 23 kilometrelik Karaköprü İlhan-Höyüklü-Bahçeli- Düger-Estağfurullah mahalleleri arası, Ceylanpınar ilçesi Saraççeşme Şabana, Aşağı Durmuş, Yukarı Durmuş Alaca grup yolu, Hilvan ilçesine bağlı 25 kilometrelik Ovacık - Yukarı Ekece-Gülaldı- Kocabey-Angaç mahalleleri arasında karla mücadele çalışmalarını tamamladı. İlçelere bağlı grup yollarında yaptıkları çalışmalarla vatandaşların rahat ve güvenli bir yolculuk yapmalarını sağladı. Gündüz devam eden kar küreme çalışmalara gece geç saatler kadar devam eti.

Batman'da 270 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı

Batman'da günlerdir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, 270 yerleşim yeri yolunu kapattı.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Batman - Siirt kara yolunda saatlerce ulaşım durdu. Kar yağışının 1 metreyi aştığı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Sason'da 90, Kozluk ilçesine 95, Gercüş ilçesinde 55, Beşiri ve Hasankeyf ilçeleri ile merkeze bağlı köy 30 ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Batman Valiliği koordinesinde 112 merkezinde acil durum müdahale masası kuruldu. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarıyla bir süre yolda beklemek zorunda kaldı. Yoğun kar yağışı vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı. Beklenen karın geldiğini belirten vatandaşlardan Metin Aktaş, bekledikleri karın geldiğini ve hayvanlarıyla uğraştıklarını kaydetti.

Çukurca'da kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti

Hakkari genelinde belirli aralıklar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle onlarca köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, Çukurca ilçesinde ise kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Araçların karda kaybolduğu ilçede ulaşım güçlükle sağlanırken, yağışın ise devam ettiği belirtildi. İlçenin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ifade edildi.

Kuraklık sonrası gelen kar vatandaşı mutlu etti

Kurak ve sıcak bir kış mevsiminin yaşandığı Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde soğuk ve karlı hava etkisini göstermeye başladı. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Hodu Nacar Yaylası'nda etkili olan yoğun kar yağışı Amanos Dağları'nı beyaza bürürken, vatandaşları da sevindirdi. Karın yağmasıyla birlikte yarıyıl tatilinin son günlerini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp karın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar da bol bol fotoğraf çekindi. Bu yıl kar yağışının geciktiğini belirten vatandaşlar, karın bereket olduğunu ve yağışların özellikle çiftçiler için sevindirici olduğunu söylediler. Yağışın devam etmesini dileyen vatandaşlar, kuraklık karşısında yağışların herkesi mutlu ettiğini ifade ettiler.

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