Yüreği yanık ailelerin evlat nöbeti 842'nci gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 842'nci gününe girdi. Canı yandığını belirten anne Latife Ödümlü, evladına güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Yaklaşık 3 yıl önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü'nün Irak bölgesine kaçırıldığını ileri süren Ödümlü, 842 gündür oğlunu çadırda beklediğini söyledi. Canı yandığını ve evde huzuru kalmadığını dile getiren Ödümlü, "Gitmediğim kapı kalmadı. Sen neredesin, devlete teslim ol, ceza yok. Herkes seni kandırıyor, seni kandırıp götürenleri sen de kandır gel. Oğlum seni bekliyorum, Diyarbakır'da çadırdayım” diyerek oğluna seslendi.

Murat Başal