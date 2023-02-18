Yürek yakan hatıralar mezarlıklara dizildi

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ili enkaz altında bıraktı. Can kayıpları her geçen gün artarken Diyarbakır'da tamamlanan enkaz sonrası hayatını kaybedenler defnedildi. Yakınları tarafından Yeniköy Mezarlığında defnedilen vatandaşların mezar taşına asılan hatıralar yürekleri dağladı. Adıyaman'da Besnispor kalecisi 23 yaşındaki Muhammed Seyyid Orhan'ın mezarlığına bırakılan forma, Beşiktaş Futbol Kulübü sevdalısı 21 yaşındaki Buğra Kalın'ın mezarına yazılan “BJK” yazısı, mezar taşına fotoğrafı yapıştırılan 19 yaşındaki Nurullah Yılmaz, babası Musa Başal ile birlikte defnedilen Kerem bebeğin hatıraları görenleri duygulandırdı.

Murat Başal - Mustafa Kurtulan

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