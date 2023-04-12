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Yürekler ağza geldi: Yolcu, tramvayın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

Yürekler ağza geldi: Yolcu, tramvayın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
Yürekler ağza geldi: Yolcu, tramvayın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

Kocaeli'de tramvay durağında karşıya geçmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde tramvayın çarpmasından son anda kurtuldu. Yüreklerin ağza geldiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürekler ağza geldi: Yolcu, tramvayın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu - Tıkla İzle

Olay, İzmit ilçesinde bulunan Doğu Kışla Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Raylardan karşıya geçmek isteyen kadın yolcu, bu sırada tramvayı fark edemedi. Tramvayın geldiğini gören güvenlik görevlisi ise hızlı davranarak, kadını kolundan tutup geri çekti. Yolcu, güvenlik görevlisi sayesinde tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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