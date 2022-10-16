İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yürekler dağlandı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi

Yürekler dağlandı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi
Yürekler dağlandı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızı, tabutun başında babasının fotoğrafını annesine göstererek yürekleri dağladı.

Yürekler dağlandı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi - Tıkla İzle

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor. Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım'ın da defnedileceği cenaze töreni öncesinde Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.

Enes Bektaş-Selçuk Akyol-Onur Altındağ
 

İLGİLİ HABER
Adalet Bakanı Bozdağ: 5 cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir Adalet Bakanı Bozdağ: '5 cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir'
İLGİLİ HABER
Bakan Bozdağ yaralı madencileri ziyaret etti Bakan Bozdağ yaralı madencileri ziyaret etti
İLGİLİ HABER
Yaralı madencinin eşi Nurten Bulduk: Bu acı anlatılamaz, Rabbim onu bize bağışlasın Yaralı madencinin eşi Nurten Bulduk: 'Bu acı anlatılamaz, Rabbim onu bize bağışlasın'
İLGİLİ HABER
41 kişinin hayatını kaybettiği madende onarım ve tahliye işlemleri başladı 41 kişinin hayatını kaybettiği madende onarım ve tahliye işlemleri başladı
İLGİLİ HABER
Bartında maden ocağında patlama! Bartın’da maden ocağında patlama!

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.