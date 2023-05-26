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Yurt dışı oylarının tümü Ankara'ya getirildi

Yurt dışı oylarının tümü Ankara'ya getirildi
Yurt dışı oylarının tümü Ankara'ya getirildi

28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan oyların tamamı Ankara’ya getirildi.

Yurt dışı oylarının tümü Ankara’ya getirildi - Tıkla İzle

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için yurt dışında kullanılan 1 milyon 783 bin 107 oyun tamamı Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Ankara'ya getirildi. Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar tırlara yüklenerek "Oy Torbaları Nakil Komisyonu” eşliğinde kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştı. Yurt dışında oylamanın son bulmasının ardından seçmen kütüğü yurt dışında olan seçmenler 28 Mayıs saat 17.00'a kadar gümrük kapılarında oy kullanabilecek.

Hidayet Türkyılmaz

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