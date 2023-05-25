Yurt dışı temsilciliklerinde 1 milyon 783 bin 107 seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından 20 Mayıs itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma süreci başlamıştı. İkinci turda yurt dışında yaşayan vatandaşlar, 20-24 Mayıs tarihleri arasında temsilciliklere giderek oylarını kullandılar. Bu süre zarfında 1 milyon 783 bin 107 seçmen temsilciliklere giderek oy kullandı. Bugün saat 10.00 itibarıyla gümrüklerde kullanılan oylar ile birlikte toplam sayı 1 milyon 895 bin 430'a ulaştı. Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme süreci sona ererken, gümrüklerde ise 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Ömer Faruk Karataş



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