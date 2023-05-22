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Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 oy kullanıldı

Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 oy kullanıldı
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 153 bin 842 oy kullanıldı

Yurt dışında bulunan temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılan oy oranı 1 milyon 153 bini geçti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda şuana kadar 1 milyon 153 bin 842 vatandaş oy kullandı. Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayısa son bulacak ancak gümrük kapılarında ise süreç 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Ömer Faruk Karataş
 

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