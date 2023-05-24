Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 763 bin 973 oy kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda şu ana kadar 1 milyon 763 bin 973 vatandaş oy kullandı. Yurt dışında oy verme işlemi bugün yerel saatle 22.00'de son bulacak ancak gümrük kapılarında 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Ömer Faruk Karataş

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