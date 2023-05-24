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Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 797 bin 463 oy kullanıldı

Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 797 bin 463 oy kullanıldı
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 797 bin 463 oy kullanıldı

Yurt dışında bulunan temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı 1 milyon 797 bin 463’ yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı. Yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda şu ana kadar 1 milyon 797 bin 463 vatandaş oy kullandı. Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi bugün yerel saat ile 22.00'da son bulacakken gümrük kapılarında ise süreç 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İlk turdaki oy sayısına yaklaştı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısı ilk turda kullanılan 1 milyon 839 bin 470 kullanılan oya yaklaştı. 28 Mayıs'a kadar yurt dışında ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oy sayısını geçmesi bekleniyor.

Yunus Emre Aytekin
 

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