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Yurt dışına gitmek için otobüs tekerinin boşluğuna saklandı

Yurt dışına gitmek için otobüs tekerinin boşluğuna saklandı
Yurt dışına gitmek için otobüs tekerinin boşluğuna saklandı

İstanbul Yenikapı’da yurt dışına kaçak yollar ile gitmek isteyen yabancı uyruklu bir şahıs tur otobüsünün teker kısmındaki boşluğa gizlendi. Filistin uyruklu Muhammet Salah, otobüs şoförünün dikkati sayesinde fark edilerek gizlendiği yerden çıkarıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Yenikapı İskelesi'ndeki otopark alanında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Salah ismindeki Filistin uyruklu şahıs, yurt dışına gitmek için tur otobüsünün teker kısmında bulunan boşluğa gizlendi. Otobüs şoförü, aracını çalıştırmak için geldiğinde otobüsün altında bir şahsın olduğunu fark etti.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Kendisine yapılan ikazlar üzerine gizlendiği yerden çıkarılan Muhammet Salah, sağlık görevlilerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma başlattı. 

Caner Sönmez - Davut Has
 

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