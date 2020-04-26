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Yurt dışından 133 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye getirildi

Yurt dışından 133 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye getirildi
Yurt dışından 133 Türk vatandaşı daha Türkiye'ye getirildi

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, Nijerya ile Gana’da bulunan ve uçakla İzmir’e getirilen 133 Türk vatandaşı, havalimanında bekleyen otobüslerle Aydın’a götürülmek üzere yola çıktı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla yurt dışında yaşayan Türklerin yurda getirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Batı Afrika ülkesi Nijerya ve Gana'da bulunan 133 Türk vatandaşı, gece saatlerinde uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Vatandaşların, dezenfektan edilen 6 otobüse sosyal mesafe kuralları çerçevesinde binişleri gerçekleştirildi.


Vatandaşlar, sağlık ekiplerinin ateş kontrolleri, polis ekiplerinin de pasaport ve kimlik kontrollerinin ardından Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yerleştirilecek. Vatandaşlar, 14 gün süreyle yurtlarda karantina altında kalacaklar. Ayrıca Türkler ile birlikte İzmir'e gelen 10 Makedonya vatandaşı ise havalimanında hazır bekletilen otobüs ile ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı.
Mustafa İç

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