Yurt dışından Adana'ya getirilen 365 Türk vatandaşı karantina altında

Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile AFAD'ın iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında; tahliye edilen vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilerek il genelinde bulunan öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. Burada kalmaları gereken 14 günlük süreyi hastalık belirtisi göstermeden tamamlayan vatandaşlar ise kaldıkları yurtlardan ayrılıyor.

Adana genelinde bu kapsamda daha önce yapılan çalışmalar doğrultusunda Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Singapur'dan getirilen 301 vatandaş, il genelindeki yurtlarda 14 günlük karantina sürecini tamamlayarak yurtlardan ayrıldı.

Nisan ayı içinde farklı tarihlerde İskoçya, Lübnan, Rusya ve Almanya'dan tahliye edilen ve Adana'ya getirilen toplam 365 Türk vatandaşının ise karantina kapsamındaki 14 günlük gözetim süreleri devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vali Demirtaş, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın süresince virüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk andan itibaren çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bakanlıklarımız tarafından alınan tüm kararları en iyi şekilde uygulamak amacıyla tüm kurumlarımızla koordineli olarak çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ülkemize tahliye edilmesi noktasında yapılan çalışmaları da en iyi şekilde yürütüyoruz. Bu süreci öncelikle birbirimizi koruyup gözeterek en iyi şekilde sonuçlandırabiliriz. İlimize yurt dışından tahliye edilen ve yurtlarımızda gözetim altında tutulan vatandaşlarımızın sayısı toplam 666'dır. Bu vatandaşlarımızdan 301'i 14 günlük süreyi tamamlayarak kaldıkları yurtlardan ayrıldı. 365 vatandaşımızın ise karantina süreleri devam ediyor” diye konuştu.