İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yurt dışından düğün davetiyesi içinde uyuşturucu sevkiyatı

Yurt dışından düğün davetiyesi içinde uyuşturucu sevkiyatı
Yurt dışından düğün davetiyesi içinde uyuşturucu sevkiyatı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yurt dışından kargo ile gelen düğün davetiyesi içerisinde kendisine uyuşturucu madde gönderilen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen istihbari çalışmalar sonucu, yurt dışından kargo aracılığıyla uyuşturucu madde gönderildiği tespit edildi. Yapılan operasyon sonucu ekipler tarafından alınan kargodaki zarf içinde bulunan düğün davetiyesinin içine saklanmış vaziyette üç parça olarak düzgün sarılmış 16,37 gram esrar maddesi ele geçirildi. 

Yapılan incelemede gönderenin belli olmadığı kargonun, alıcısının ise A.T. isimli şahıs olduğu belirlendi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.  

Zafer Hacısalihoğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.