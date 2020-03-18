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Yurt dışından gelip karantinada kalan kızıyla böyle telefonla konuştu

Yurt dışından gelip karantinada kalan kızıyla böyle telefonla konuştu
Yurt dışından gelip karantinada kalan kızıyla böyle telefonla konuştu

Başakşehir'de Avrupa ülkelerinden gelen ve 14 gün karantina altında kalacak olan vatandaşların yakınları yurt camlarından yakınlarıyla telefonla görüşüyor. Fransa'dan gelen bir genç kadının babasıyla telefonla konuşması kameralara yansıdı.

Yurt dışından gelip karantinada kalan kızıyla böyle telefonla konuştu - Tıkla İzle

Alınan tedbirler kapsamında dün ve bugün sabah saatlerinde Avrupa ülkelerinden gelen 3 bine yakın kişi Türkiye'ye getirilmişti. Gelenler çeşitli yurtlarda 14 gün boyunca tedbir amaçlı karantinaya alındı. Başakşehir Yurtkur Kanuni Sultan Süleyman Yurt Müdürlüğünde de onlarca kişi karantinaya alındı. Dışarıdan hiçbir şekilde giriş çıkış yapılmayan yurt genelinde polisler de geniş güvenlik önlemi aldı.

Levent Demirkale isimli bir vatandaş da Fransa'ya eğitim amaçlı gittikten sonra yurda dönen ve karantinaya alınan kızıyla camdan telefonla görüştü. Demirkale, "İyiymiş, genel olarak. Islak mendil, sprey ve yer temizleme malzemeleri istiyor. Onun dışında yemekleri havlusu falan her şeyi verildi. Bir şeyler getirsek içeriye alırlar mı diye sorduk yetkililere ama hiçbir şekilde dışarıdan içeriye bir şey sokulmuyor. Yetkililere söyleyeceğiz" dedi.

Murat Delice - Furkan Tan
 

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