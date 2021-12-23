Yurt dışından getirilen elektronik cihazların bandrol ücretleri belirlendi

2022 yılında da ticari amaç dışında yurt dışından getirilen cep telefonu, televizyon ve radyo gibi cihazların ödenmesi gereken bandrol ücretleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre yurt dışından getirilecek cep telefonları için 20 euro, bilgisayar ve tabletler için 10 euro ücret ödenecek.

Bandrol ücretleri, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 euro, 52-67 ekranlar için 16 euro, 68-85 ekranlar için 22 euro, 86-116 ekranlar için 34 euro, 117-148 ekranlar için 40 euro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 euro, oto televizyonu için 8 euro olarak belirlendi.

Diğer cihazlar için 18 euro alınacak

Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 euro ücret tahsil edilecek.

Bunların dışında kalan her türlü cihaz için de 18 euro bandrol ücreti belirlendi. Ücretler, euro karşılığı Türk lirası olarak alınacak.