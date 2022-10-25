Yurt dışından ithal edilen tek kullanımlık tıbbi malzemeyi yarı fiyatına ürettiler

RTEÜ Tıp fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından ortak çalışmaların ardından kalp damar tıkanıklıkları ile ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan 'Kriyokatater'i ürettiler. TÜBİTAK destekli bir proje olan ve 20 bin TL'ye yurt dışından ithal edilen tek kullanımlık tıbbi bir malzeme olan 'Kriyokatater' öğretim üyelerinin çalışmasıyla yarı fiyatına üretildi. Hayvanlar üzerinde yapılacak olan deneylerin ardından yüzde yüz yerli üretim olacak Kriyokatater'in seri üretimine geçilecek.

"Kriyokateter'in prototipini oluşturma projesinde aslında 3 yıldır çalışıyoruz"

Kriyokateter'in üzerinde 3 yıldır çalıştıklarını söyleyen Recep Tayyip Erdoğan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şatıroğlu, "Biz Kriyokateter'in prototipini oluşturma projesinde aslında 3 yıldır çalışıyoruz. Önce yaptığımız ilk testlerden olumlu sonuç alınca faz-1 ve faz-2 çalışmalarına başladık. TUBİTAK bin 512 projesinden de destek aldık. Aynı zamanda yaptığımız prototip orijinal bir ürün olduğu için Patent başvurusunda bulunduk. Projemizin ilk aşamasında hedeflediğimiz prototipi oluşturmayı başardık" dedi.

Ali Maşalacı - Hasan Fehmi Demir



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.