Yurt dışından numune getirene “vergi” uyarısı

Bakanlıktan ilgili kurumlara gönderilen yazıda numunelik eşyalar ile analiz ve test amaçlı serbest dolaşıma sokulan eşyaların gümrük vergilerinden muaf olduğu belirtilerek eşyanın numunelik olup olmadığının faturasında veya ambalajında belirtilmesi gerektiği vurgulandı. Öte yandan yaşanan tereddütleri gidermek üzere söz konusu eşyaların ithalinde ağırlık ve kıymet sınırlamasının olmadığı da şirketlere bildirildi. Ayrıca hızlı kargo firmalarının yapılan işlemler karşılığında ordino, ardiye ve gümrük müşavirliği gibi ücretler alamayacağı şirketlere hatırlatılan bir diğer konu oldu.

Öte yandan, operatör hızlı kargo firması tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi tescil edilirken ilgili muafiyet kodunun (NUM) seçilmesi suretiyle beyanın yapılması gerekiyor. Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde faturasının bedelli veya bedelsiz olması bir şart olarak aranmıyor. Bakanlık gönderdiği yazıda, operatör hızlı kargo firmasının tarafından, gelen eşyaya ilişkin ek belge taleplerinin mümkün mertebe en kısa sürede karşılanması halinde işlem süresinin kısalması anlamında faydalı olacağı belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi