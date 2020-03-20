Yurt dışından sahte belgeyle lüks araç getiren çeteye operasyon

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yurt dışından lüks araçları sahte belgelerle yurda sokan ve yine sahte evrakla tescil işlemleri yaptırıp milyonlarca lira vergi kaybına neden olan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Mardin, Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve Batman'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.M, C.M, E.G, M.S.D, H.M.E, E.İ, K.A. ve H.S. adlı şahıslar gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda lüks araca el konuldu.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

Mihdi Aydoğan

