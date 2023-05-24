Yurt dışının stres ve iş yoğunluğundan bunalan gurbetçi, 22 yıl sonra köyünde hayvancılığa başladı

Hollanda'da uzun yıllar seracılık işiyle uğraştıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapma kararı alan gurbetçi Ulvi Akdemir, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Doğankent kasabasına baba ocağına geldi. Türkiye'de tarım ve hayvancılık sektöründe yaptığı araştırmaların ardından küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapma kararı alan Akdemir, herhangi bir destek almadan ilk olarak 88 kangal ırkı koyun ile besicilik yapmaya başladı. 5 yılın sonunda hayvan sayısını 600'e çıkaran Akdemir; köyünde rahat, huzurlu bir hayat sürerken yurt dışının stres ve yoğun iş temposundan kurtulmak isteyen gurbetçi vatandaşlara da hem köy yaşamını hem de köylerine yatırım yapmalarını öneriyor.

88 koyunla başladı, şimdi 600 koyuna ulaştı

Yurt dışında günlük hayatın stresinden kurtulmak adına Türkiye'ye dönüş yaptığını söyleyen Akdemir, “Hollanda'da işverenim, orada günlük hayatın stresinden, iş yoğunluğundan artık bunaldığım için köyüme dönme kararı aldım. Hayvancılık da çocukluktan beri yaptığımız bir işti. Hayvancılık biz de sevgidir, biz de köyümüze geldik, koyun aldık, hobi olarak bu işe başladık. İlk olarak 88 tane koyunla başladım. Şu anda da koyun sayımız 600'e ulaştı. Herhangi bir devlet desteği almadım. Tamamen kendi imkanlarımla yaptım bu işi. Yurt dışında 22 yıl kaldım. Buraya gelmemdeki sebeplerden biri de Türkiye'deki gençlere burada bir şeylerin yapılabildiğini gösterebilmekti. Ben ve yurt dışındaki yaşayan insanların da bir nevi hayalini gerçekleştirdim. Orada memleketine gelip bu işi yapmak isteyen yüzlerce insanlar var. Artık yurt dışının stresinden bunalmışlar. Türkiye'ye gelip imkanlar dahilinde burada iş yapmak isteyen çok insan var” dedi.

Türkiye'de hayvancılığın önü açık

Türkiye'de hayvancılık konusunda güzel işlerin yapıldığına da değinen Akdemir, “Koyunlarımız kangal ırkıdır. Verimlilik oranımız hemen hemen ikiz doğumda yüzde 80'i yakalamış durumda. Bu oranı yakalayabilen insanlar pek nadir. Ben kendimi bu anlamda ilk olarak görüyorum. Türkiye şu an da gerçekten hayvancılık bakımından kar amaçlı veya yurt dışından gelecek insanlar yönünden önü açık olan bir sektör. Burada gerçekten güzel işler yapılabilir. Yani ben herkese tavsiye ediyorum, gelsinler memleketlerine hayvancılıkla uğraşsınlar. Gerçekten de burada güzel şeyler yapılabilir. Ben bunun örneklerinden bir tanesiyim” şeklinde konuştu.

Bahadır Muhlis Gökgül - Erdoğan Budak



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