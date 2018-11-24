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Yurt genelinde hava durumu... Sağanak yağış geliyor!

Yurt genelinde hava durumu... Sağanak yağış geliyor!
Yurt genelinde hava durumu... Sağanak yağış geliyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun yağış alan yerlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 10
İstanbul: Parçalı bulutlu 13
Bursa: Parçalı bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 16
Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21
Samsun: Parçalı bulutlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu 6
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15  

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