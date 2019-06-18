Yurt genelinde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

KARAMAN

Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazını müteakip Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınacak olan gıyabi cenaze namazına katılmak için meydana gelen vatandaşlar, ellerinde Muhammed Mursi'nin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıdı. Gıyabi cenaze namazı İl Müftüsü Muhammet Lütfi Ketenci kıldırdı. Kur'an-ı Kerim kerim okunmasının ardından dua edildi.

RİZE

Mısır'da yargılandığı davanın duruşması esnasında hayatını kaybeden Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Rize Merkez Sahil Camii'nde bugün öğle namazının hemen ardından kılınan cenaze namazını Rize İl Müftüsü İsmail Yalçın kıldırdı. Cenaze namazına AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Saadet Partisi Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar ve çok sayıda Rizeli vatandaş katıldı.

DÜZCE

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Düzce'de gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için Düzce'de bulunan Cedidiye Cami'nde gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can'ın kıldırdığı cenaze namazına çok sayıda Düzceli katıldı.

MANİSA

Diyanet İşleri Başkanlığınca Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle Manisa'da öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler'de Hatuniye Camisi'nde, Yunusemre'de ise Mesir Camisi'nde, Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi camilerden sela verilerek vatandaşlar gıyabi cenaze namazına davet edildi. Manisa Müftüsü Sinan Cihan tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Mursi için Kur'an'ı Kerim tilaveti okunup dua edildi. Yapılan duanın ardından Muhammed Mursi için Manisa Müftüsü Sinan Cihan tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

KIRŞEHİR

Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kayseri'nin Develi ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da mahkeme salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Develi'de unutulmadı. Öğle namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazında, dualar edildi. Namaz, Develi Belediye Başkanvekili İsmet Medeni, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ADIYAMAN

Mısır'da askeri darbeyle Cumhurbaşkanlığından indirilen ve dün çıkartıldığı mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Adıyaman'da, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve şimdiki Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından yapılan darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından tutuklanarak cezaevine atılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından merkez Ulu Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından hayatını kaybeden Mursi için dua edildi.

YALOVA

Mısır'da mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Yalova'da gıyabî cenaze namazı kılındı.

Mısır'ın seçimle başa gelen ilk cumhurbaşkanı Muhammet Mursi 2013'ün Temmuz ayında askeri darbeyle devrildiğinden bu yana cezaevindeydi. Mursi yaklaşık 5 yıldır süren davanın son duruşmasında fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede öldüğü duyurulmuştu. Mursi'nin ölüm haberi İslam alemini yasa boğdu. Mursi için Türkiye'de de 81 ilde gıyabî cenaze namazı kılındı. Diğer illerle eş zamanı olarak öğle namazı sonrasında Yalova Merkez Camii avlusunda toplanan vatandaşlar yağmura rağmen cenaze namazına katıldı. Vatandaşlar namaz sonrasında Mursi için dualar etti.

MARDİN

Mardin'de, dün mahkemede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mardin merkez Fuat Yağcı Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet Ağırakça, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, AK Parti Mardin il ve Artuklu teşkilatı yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazı sonrası Fuat Yağcı Camii avlusunda kılınan gıyabi cenaze namazına kadınlar da saf tuttu. Bazı kadınların, namazlarını gözyaşları içinde kıldığı görüldü.

Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için dualar edildi, İslam dünyasına yapılan saldılar kınandı.