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Yurt genelinde yağış beklenmiyor! |19 Mayıs yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor! |19 Mayıs yurtta hava durumu
Yurt genelinde yağış beklenmiyor! |19 Mayıs yurtta hava durumu

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 35
Adana: Az bulutlu ve açık 39
Antalya: Az bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu 37
Samsun: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu 20
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31

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