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Yurt genelinde yağış beklenmiyor

Yurt genelinde yağış beklenmiyor
Yurt genelinde yağış beklenmiyor

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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