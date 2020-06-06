Yurt genelinde yağış beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34