Yurt genelinde YKS heyecanı başladı

Kastamonu Üniversitesi'nde YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınava girecek öğrenciler binalara giriş yaptı, veliler okul dışında çocuklarını beklerken bazı adaylar son dakikalarda sınav olacakları binalara son dakika koşarak geldi.

"Hem çocuklarıma örnek olmak için hem de okumayı sevdiğim için sınava giriyorum"

Çocuklarına örnek olmak için sınava girdiğini belirten 3 çocuk annesi Mürüvet Sönmez, "Sınava gireceğiz heyecanlıyız. 3 kız annesiyim, kızlarımda üniversite okuyorlar. ‘Bekleyin dedim' ama beni kimse beklemedi. Hem çocuklarıma örnek olmak için hem de okumayı sevdiğim için sınava giriyorum. Daha önceden de sınavlara girdim fakat yerleşememiş tim. İnşallah sınavı kazanırsam okuyacağım. Aslında Gastronomi bölümünü istiyorum ama puanımın yetmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

DİYARBAKIR: Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Diyarbakır'da da başladı.

3 milyon 572 bin 466 üniversite adayının gireceği 2023-YKS'nin ilk oturumu TYT başladı. Diyarbakır'da bir yıl boyunca sınava hazırlık yapan öğrenciler sabahın erken saatlerinde aileleriyle birlikte sınav merkezlerine akın etti. Son dakikalarda sınav binasına ulaşan adaylar, koşarak kimlik kontrollerinin ardından sınıflarına gitti. Saat 10.00'da kapıların kapanmasından sonra aileler dışarıda çocukları için Yasin-i Şerif okudu, dualar ederek dışarıda bekledi.

Merkez Yenişehir ilçesinde Ziya Gökalp Anadolu Lisesinde sınava giren kızı Ceren için kapı önünde heyecanlı beklediğini belirten Mehmet Derse, “Çocuğumu 1 yıl boyunca çalıştığı sınava girmesi için okula getirdim. Çocuğumun sınava 2'nci kez girişidir. Çocuğum sınav için bayağı çalıştı. Allah emeğini boşa çıkarmasın. Emek sarf eden tüm adaylara başarılar diliyorum. Kızımın hedefi de tıp fakültesidir. Geçen sene bu bölüm gelmedi diye bu sene tekrar girdi” dedi.

YALOVA: Yalova'da ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS'nin düzenlendiği okullarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Öğrenciler okullara girdikten sonra önce polisler tarafından aranarak salonlara alındı. Saat 10.00 itibariyle okul bahçesindeki veliler dışarı çıkarılarak okul girişleri kapandı. Bazı öğrenciler son dakikada da olsa sınav salonlarına girmeyi başardı. YKS'de 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

HAKKARİ: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu, heyecanla başladı. Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da sınav heyecanı başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yüksekova ilçesinin 3 yıldır sınav merkezi ilan edilmesi sevinçle karşılanırken, vatandaşlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere konaklamaları için evlerinin kapılarını açtı. Önceki senelerde 2 veya 3 gün önceden YKS için Hakkari il merkezi veya Van'a giden öğrenciler, yol ve barınma sorununun yanında maddi külfetle karşılaşıyorlardı. YKS'ye farklı il ve ilçelerden gelen öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınmaları sağlanırken, sınav 3. kez yapıldı.

Ayhan Demir isimli veli, "Bizde çocuğumuzu getirdik aile beraber sınava. Buda onun ilk sınavı onun kadar heyecanlıyız. Tüm öğrencilere başarılar diliyoruz Allah yardımcıları olsun'' dedi.

GAZİANTEP: Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de başladı. Gaziantep'te bazı adaylar, sınava girecekleri okula son anda yetişirken, bazı adaylar ise giriş saatine yetişemeyince sınava alınmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yaklaşık 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla başladı. Zorlu sınav maratonu, Türkiye genelinde olduğu gibi depremden etkilenen Gaziantep'te de başladı.

Adaylar okullara akın etti, bazı adaylar sınava yetişemedi

Gaziantep'te sınav giriş saatine kısa süre kala adaylar okullara akın etti. Şehitkamil ilçesinde bulunan Solmaz Güzel İlkokulu'nda sınava giren bazı adaylar son anda yetişirken saatler sınav giriş saati olan 10.00'ı gösterdiğinde okulun kapıları kapatıldı. Kapıların kapatılmasının ardından sınav alanına gelen bazı adaylar ise giriş saatine yetişemeyince sınava alınmadı.

BİTLİS: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Bitlis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu başladı. Bitlis il genelinde 16 Bin 478 adayın emeklerinin karşılığını almak için sabırsızlıkla beklediği YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Bitlis il merkezi ile birlikte sınavların yapıldığı merkezlerden biri olan Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri merkezlere gelmeye başladı. ÖSYM'nin 10.00'dan sonra sınav merkezlerine alınmayacağını günler öncesinden duyurmasına rağmen bazı adaylar yine ancak sınava son dakika yetişti. Öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlenirken, aileleri de öğrencileri motive etmeye çalıştı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla öğrenciler arama ve evrak kontrolünden sonra sınav merkezlerine alınmaya başladı. Öğrenciler sınavın başlamasıyla birlikte ter dökmeye başlarken, aileleri ise okul bahçesinde dua ederek sınavın bitmesini bekliyor.

BİNGÖL: Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de üniversiteye geçiş sınavı olan YKS'nin ilk oturumu TYT alanı sınav oturumu saat 10.15 itibariyle başladı. Kent genelindeki birçok okulda sınava girecek olan öğrenciler, aileleriyle okullara geldiler. Sınava girecek olan öğrencilerin aileleri, sınavın başlamasıyla okul dışına çıkarıldı. Birçok aile ise çocukları için Kur'an-Kerim okumaya başladı. Toplamda 120 sorunun olacağı sınav, 165 dakika sürecek. Yeğeni Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki sınav yerine getiren ve bekleyen Naim Esim, “Öğrencilerin girdiği bu sınavda kardeşlerime başarılar dilerim. Benim de yeğenim şuan sınavda. Onun da yapabileceği en hayırlı sonucu almasını bekliyorum. İnşallah çok iyi çalıştı, çok emek verdi. Şimdi de emeğinin karşılığını alma zamanı diyelim. İnşallah hakkında hayırlısı olur. Bu sınavdan istediği puanı alır inşallah” şeklinde konuştu.

ERZURUM: ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15 itibarıyla başladı. ÖSYM Başkanlığı tarafından 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversiteye giriş sınavının ilk günü heyecana sebep oldu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir yanda öğrencilerin bir yanda velilerin ve bir yanda da sınav görevlilerinin heyecanı gözden kaçmadı. Havaların güzel olmasını fırsat bilen aileler çocuklarının sınav heyecanına ortak olmak için sabahın erken saatlerinde okul önlerine geldi. Öğrenciler sınav girişinde heyecanlarını ve streslerini dile getirirken sınav görevlileri her türlü hazırlığın yapıldığını anlattılar.

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