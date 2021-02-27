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Yurt genelindeki Acil Çağrı Merkezi sayısı 70'ye yükseldi

Yurt genelindeki Acil Çağrı Merkezi sayısı 70'ye yükseldi
Yurt genelindeki Acil Çağrı Merkezi sayısı 70'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklama ile Kilis, Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Osmaniye, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Muş, Karabük, Artvin, Malatya, Tunceli, Elazığ, Iğdır, Bayburt ve Aydın illerinin 112 Acil Çağrı Merkezlerinin devreye alındığını bildirdi. Devreye alınan son iller ile birlikte yurt genelindeki Acil Çağrı Merkezlerinin sayısı 70’e yükselmiş oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, “Bu ay Kilis, Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Osmaniye, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Muş, Karabük, Artvin, Malatya, Tunceli, Elazığ, Iğdır, Bayburt, Aydın 112 Acil Çağrı Merkezleri (AÇM) devreye alındı. Vatandaşlarımızın acil durumlarda sadece 112'yi arayarak acil yardım isteyecekleri 112 Acil Çağrı Merkezlerimizin sayısı 70'e ulaştı. Yakında 81 İllimizde telefonun diğer ucunda size yardım etmek için bekliyor olacağız” denildi.

Ali Nargüner
 

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