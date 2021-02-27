Yurt genelindeki Acil Çağrı Merkezi sayısı 70'ye yükseldi

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, “Bu ay Kilis, Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Osmaniye, Kastamonu, Kars, Gaziantep, Muş, Karabük, Artvin, Malatya, Tunceli, Elazığ, Iğdır, Bayburt, Aydın 112 Acil Çağrı Merkezleri (AÇM) devreye alındı. Vatandaşlarımızın acil durumlarda sadece 112'yi arayarak acil yardım isteyecekleri 112 Acil Çağrı Merkezlerimizin sayısı 70'e ulaştı. Yakında 81 İllimizde telefonun diğer ucunda size yardım etmek için bekliyor olacağız” denildi.

Ali Nargüner

