Yurt içi araç kiralamalarında 2022'ye indirimlerle veda ediliyor

Araç kiralama platformu Yolcu360, kullanıcılar için oluşturduğu indirimli tarifesini duyurdu. Platform, araç kiralaması yapacak misafirlerine 5 Aralık - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında kiraladıkları gün sayısına göre 250 TL'den 1000 TL'ye varan indirimler sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre; söz konusu indirimler 5-14 günlük kiralamalarda 250 TL indirim sağlarken, araçlarını 15-29 gün arası kiralayan misafirlere 500 TL, 30 gün ve üzeri kiralamalar için 1000 TL indirim fırsatı sunuluyor. Kampanya indirimleri, sadece yurt içi kiralamalarda geçerli olacak.

Kiralama yapılan gün sayısına göre indirim fırsatı sunulan kampanyada; Yolcu360.com misafirleri, web sitesi veya mobil uygulamadaki kampanya kodu alanına ilgili kodu yazarak kampanyadan faydalanabiliyor. Misafirler, yapacakları 5-14 gün arası kiralamalar için YLC250, 15-29 gün arası kiralamalar için YLC500, 30 gün ve üzeri kiralamalarda ise YLC1000 kodunu kullanarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar kampanyadan yararlanabilecekler.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.