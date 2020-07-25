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Yurtdışından gelip Ayasofya Camisi'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler

Yurtdışından gelip Ayasofya Camisi'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler
Yurtdışından gelip Ayasofya Camisi'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler

Almanya'da dünya evine girecek olan gelin ve damat Türkiye'ye gelerek Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret etti. Çifti gören vatandaşlar gelin ve damada büyük ilgi gösterdi.

Yurtdışından gelip Ayasofya Camisi'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret ettiler - Tıkla İzle

Cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler büyük ilgiyle devam ediyor. Son olarak Ekim ayında Almanya'da dünya evine girecek Sevban ve Münire çifti, yurtdışından Türkiye'ye gelip Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni gelinlik ve damatlıkla ziyaret etti.

“Güzel fetih zamanında bize de buraya gelmek nasip oldu”

Cami girişinde açıklama yapan Sevban Ovacin, eşinin Avustralya'da kendisinin Almanya'da yaşlandığını belirterek, "Evlilik münasebetiyle, hem de düğün çekimleri için buralara kadar geldik. Hem de Ayasofya'nın fethinde güzel fetih zamanında bize de buraya gelmek nasip oldu. Çok büyük bir vesile, buna vesile olanlardan Cenabı Allah razı olsun. Cenabı Allah buranın kadrini kıymetini bilenlerden eylesin inşallah. Düğünümüz 10'uncu ayda olacak" dedi.

“Ayasofya daha güzel bir şekilde açılamazdı, o yüzden gelinlikle geldim”

Ayasofya Camii'ne gelinlikle gelen Münire ise, “İslamiyet hakkında gurur duyuyoruz bir fetih yaşadığımızdan dolayı. Bu fetih bütün dünyaya duyurulmalı. Ayasofya daha güzel bir şekilde açılamazdı, o yüzden gelinlikle geldim” diye konuştu.

Çifte vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gösterildi.

Vedat Bayraktar

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