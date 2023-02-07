Yurtiçi Kargo, deprem bölgesine gidecek yardımları ücretsiz taşıyacağını duyurdu

Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Kızılay ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Yurtiçi Kargo, şubelerinden deprem yardımlarını kabul etmeye başladı. Şirketten yapılan duyuruya göre, deprem bölgesine yardım kolisi göndermek isteyen vatandaşlar kolilenmiş yardımlarını istedikleri herhangi bir Yurtiçi Kargo şubesine getirebilecek. Yardımların bakanlıklar tarafından belirlenen listeye uygun olmasının hayati önem taşıdığını belirten şirket yetkilileri, listenin dışında bir ürün gönderilmeye çalışılmasının ya da ikinci el ürün gönderilmesinin çalışmalara fayda yerine zarar verebileceğini de ifade etti.

Buna göre yardım kapsamında deprem bölgelerine gönderilebilecek malzemeler şu şekilde belirtildi:

Eldiven

Mont

Bot

Bere

Temizlik ve hijyen malzemeleri

Battaniye

Powerbank

Konserve Gıda

Çocuk Bezi

Çocuk Maması

Şirketin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte sarmak için el ele veriyoruz. Listede yer alan bireysel yardımlarınızı şubelerimize getirebilir, ücretsiz bir şekilde deprem bölgelerine gönderebilirsiniz. Devlet yetkililerinin belirlediği listeye ve kurallara uygun gönderilerinizi #SözVerdiğimizgiGibi en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız."

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