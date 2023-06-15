Yurtiçi Kargo'ya iki ödül birden

Beykoz Üniversitesi ve İtibar Akademisi tarafından düzenlenen ve 15 bin kişinin oylarıyla sonuçların belirlendiği Türkiye İtibar Endeksi araştırmasına göre Yurtiçi Kargo dördüncü kez 'Türkiye'nin En İtibarlı Kargo Markası' seçildi. Verilen bilgiye göre; yine aynı alanda birincilerin belirlendiği B2B Exellence araştırmasında ise kargo hizmeti alan şirketlere en itibarlı iş ortağını seçmesi istendi. Gerçekleştirilen araştırmada Yurtiçi Kargo birinci seçildi.

“Hayata geçirdiğimiz projelerin bizi doğru hedefe götürdüğünü görüyoruz”

Kazandıkları çifte itibar ödülünden dolayı gurur duyduklarını belirten Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, “Müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için hayata geçirdiğimiz yatırımların karşılığını alabilmek bizi mutlu ediyor. Hayata geçirdiğimiz projelerin bizi doğru hedefe götürdüğünü görüyoruz” dedi.

“Müşterilerimizin konforunu daha yüksek seviyelere çıkarmak için buradayız”

Bakış açılarını her zaman müşterilerinin konforunu artırmaya odakladıklarını belirten Fatih Önyol, “Hangi uygulama ile müşterilerimiz daha sorunsuz bir deneyim yaşar? Müşterilerimiz kargosunu en hızlı ve sorunsuz nasıl teslim alır? Kullanıcılar en sorunsuz ve hızlı şekilde nasıl kargo gönderebilir? Sürekli bu sorulara alternatif yanıtlar arıyor ve projeler üretiyoruz. Örneğin geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz ve müşterilerimiz tarafından çok beğenilen ve kullanılan Kontrol Sende uygulaması bunun bir örneğidir. Kontrol Sende uygulaması sayesinde e-ticaret kargosu olan bir alıcı, kuryemizi uzaktan takip edebiliyor ve yönlendirebiliyor. İsterse kargosunu farklı bir adrese yönlendirebilir, farklı bir gün gelmemizi talep edebilir ya da kargo adresine hiç gelmeden dahi iade sürecini başlatabilir” ifadelerini kullandı.

"Eğitim bizim için her şeyden önce gelir"

Fatih Önyol, sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle Yurtiçi Kargo'da eğitim her şeydir ve her şeyden önce gelir. Şirketimiz yıllar önce Türkiye'nin ilk dijital akademilerinden birini açmış ve ülkenin dört bir yanında aynı standartlarda eğitim hizmetleri verme kabiliyetine erişmiş bir şirkettir. Sadece müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi amacıyla, 2022 yılında personelimize tam 7 bin 766 saat eğitim verdik. 2023 yılında da bu eğitimleri artırarak devam ettiriyoruz. Bu rakamların içerisinde operasyonel eğitimler, uzmanlık eğitimleri, iş güvenliği eğitimleri bulunmuyor. Sadece memnuniyete yönelik verdiğimiz eğitim toplam 7 bin 766 saat. Bu hassasiyet sayesinde tüm açık kaynak şikayet veritabanlarına göre de Yurtiçi Kargo, sektörün en az şikayet alan ve müşteri memnuniyeti en yüksek kargo firmasıdır."

“İnsansız kara araçları üzerinde çalışıyoruz”

Bu yıl özellikle otomasyon projelerine ve yenilikçi teknolojilere yatırım yaptıklarını belirten Fatih Önyol, "Türkiye'nin ilk dronela kıtalararası kargo teslimatını geçen ay gerçekleştirdik ve görüntüleri kamuoyu ile paylaştık. İnsansız hava araçları konusunda Ar-Ge çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kargo taşıma kabiliyetine sahip insansız kara aracı üzerine de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakında bu alanda da ciddi yol almış olacağız ve bu teknolojiyi de müşterilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

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