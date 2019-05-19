Yurtta hava durumu (19 Mayıs'ta hava nasıl olacak? )

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve iç kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Sakarya, Kocaeli'nin doğusu, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 Km/Saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 28