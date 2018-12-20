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Yurtta hava durumu!

Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların sabah saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette; Marmara ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Çok bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6
İzmir: Parçalı zamanla az bulutlu 10
Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Antalya: Parçalı, zamanla az bulutlu 17
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 13
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
Diyarbakır: Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
 

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