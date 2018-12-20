Yurtta hava durumu!

Yağışların sabah saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette; Marmara ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6

İzmir: Parçalı zamanla az bulutlu 10

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Antalya: Parçalı, zamanla az bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 13

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

