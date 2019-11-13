Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 25

İzmir: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Az bulutlu 29

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 14

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22