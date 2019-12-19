Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, puslu ve sisli 7

İstanbul: Az bulutlu, puslu ve sisli 14

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri puslu ve sisli 18

Adana: Az bulutlu ve açık 19

Antalya: Az bulutlu ve açık 18

Samsun: Az bulutlu ve açık 19

Trabzon: Az bulutlu ve açık 17

Erzurum: Az bulutlu, puslu ve sisli 5

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15