Yurtta hava durumu

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9